«Грозы вместо солнца»: Вильфанд пообещал москвичам «освежающий» сезон дождей

Москвичам придется попрощаться с солнечной погодой, в выходные ожидаются дожди и грозы, правда, не тропических масштабов, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В начале этой недели в Москве стояла 30-градусная жара, однако в среду и четверг на город обрушились сильнейшие ливни с ураганом, которые привели к падению деревьев, подтоплениям и нарушению работы метро.