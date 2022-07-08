«Грозы вместо солнца»: Вильфанд пообещал москвичам «освежающий» сезон дождей
Дожди – это типичный атрибут лета, при этом в выходные они будут локальными и не должны привести к подтоплениям, сказал в эфире НСН Роман Вильфанд.
Москвичам придется попрощаться с солнечной погодой, в выходные ожидаются дожди и грозы, правда, не тропических масштабов, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В начале этой недели в Москве стояла 30-градусная жара, однако в среду и четверг на город обрушились сильнейшие ливни с ураганом, которые привели к падению деревьев, подтоплениям и нарушению работы метро.
«Если в первой половине недели, да и вчера до 17:00 было солнце, прогревавшее воздух до 33 градусов, то с завтрашнего дня уже всё, будет облачно с прояснениями. Солнышко будет выглядывать, но преимущественно будет облачно. И в субботу, и в воскресенье будут существовать условия для гроз, при этом порывы ветра могут усиливаться до 15-17 м/с. Отдельные локальные ливни возможны, но они не будут повсеместными. Таких, как 30 мм на Балчуге не прогнозируется, хотя до 15 мм вполне возможно», - сказал Вильфанд.
По его словам, в воскресенье-понедельник в столицу вернется жара.
«Сегодня температура будет вполне комфортной – 24-26 градусов, существенных осадков не ожидается, но небольшие возможны. Ну а в выходные будет настоящая летняя погода в московском исполнении. Завтра температура чуть-чуть повысится до 25-27 градусов, но погода будет уже облачной. Также ожидаются более заметные кратковременные освежающие дожди и грозы. В воскресенье и понедельник вернется жаркая погода, до 27-29 градусов, с кратковременными дождями», - рассказал научный руководитель Гидрометцентра.
При этом Вильфанд предупредил, что со вторника похолодает, и призвал москвичей не удивляться летним дождям.
«Во вторник произойдет очередное понижение температуры, будет около 25 градусов, но облачно и более дождливо. Кратковременные дожди будут постоянно, но не надо этому удивляться, потому что дожди - это типичный атрибут лета. Летний сезон самый дождливый по сравнению с другими временами года, и ошибочно постоянно спрашивать, когда же они закончатся», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
6 июля на Москву обрушился сильный дождь с градом, в ходе которого выпало 58 миллиметров осадков, что составляет почти 62% от месячной нормы. В городе повалило 17 деревьев.
Вечером 7 июля столицу накрыл «залповый ливень», сопровождаемый ураганным ветром. Очевидцы публиковали кадры с падающими деревьями и отрывающимися крышами домов, в некоторых районах города за час выпало более 30% месячной нормы осадков, что привело к многочисленным подтоплениям. Вода попала даже в вестибюль метро «Павелецкая». При этом движение поездов между «Автозаводской» и «Орехово» было приостановлено из-за того, что на открытом участке метро ветер гнул к путям деревья.
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