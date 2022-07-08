Синоптик: за три часа в центре Москвы выпала почти треть нормы осадков

По его словам, на метеостанции Балчуг в центре города в осадкомеры попало 30 миллиметров дождя, или три ведра воды на квадратный метр.

Помимо этого, в отдельных районах Москвы зафиксировано рекордное количество выпавших осадков. Так, на ВДНХ выпало около 6 миллиметров, в Тушино – 12 миллиметров, а в Новой Москве – 19 миллиметров.

Проливной дождь, ветер и град 7 июля «порадовали» москвичей после тропической жары. За день в столице выпало 58 миллиметров осадков, что составляет почти 62% от месячной нормы.

