Синоптик: за три часа в центре Москвы выпала почти треть нормы осадков
В Москве выпало более 30 процентов месячной нормы осадков за три часа, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.
По его словам, на метеостанции Балчуг в центре города в осадкомеры попало 30 миллиметров дождя, или три ведра воды на квадратный метр.
Помимо этого, в отдельных районах Москвы зафиксировано рекордное количество выпавших осадков. Так, на ВДНХ выпало около 6 миллиметров, в Тушино – 12 миллиметров, а в Новой Москве – 19 миллиметров.
Проливной дождь, ветер и град 7 июля «порадовали» москвичей после тропической жары. За день в столице выпало 58 миллиметров осадков, что составляет почти 62% от месячной нормы.
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