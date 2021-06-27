В Москве готовятся к температурному рекорду 28 июня
В понедельник, 28 июня, в Москве ожидается до 33 градусов, что выше рекорда, установлено в столице в 1952 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр погоды «Фобос».
«Мы прогнозируем в понедельник до 33 градусов, завтра вполне возможно, что будет побит еще один температурный рекорд», - отметили синоптики.
В 1952 году рекордная температура в Москве составила 32,8 градуса.
По данным Гидрометцентра, 28 июня москвичам стоит настроиться на сильную жару. Как сообщают специалисты, максимальная температура составит 30-32 градуса.
Ранее МЧС предупреждало москвичей о ливнях с грозой и градом в воскресенье, 27 июня.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,5 млн+20 538 / сут.
Умерли
133 тыс.+599 / сут.
Выздоровели
5,0 млн+12 728 / сут.
- В Москве готовятся к температурному рекорду 28 июня
- Выдача ипотечных кредитов в России упала на четверть
- Путин встретится с выпускниками военных вузов в понедельник
- «Агенты 007 уже не те». Подробности крымской истории с британским Defender всплыли в СМИ
- В Минобрнауки РФ отказались требовать пройти вакцинацию поступающим в вузы
- МЧС предупреждает москвичей о воскресной непогоде
- Гинцбург назвал сроки для изменения вакцины от COVID-19 при серьёзной мутации вируса
- СМИ: Стадион «Метеор» у метро «Парк Победы» хотят снести и застроить домами
- Умерла исполнительница главной женской роли в «Двенадцати месяцах»
- Владимир Путин поручил продлить льготные программы ипотеки для россиян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru