В Москве готовятся к температурному рекорду 28 июня

В понедельник, 28 июня, в Москве ожидается до 33 градусов, что выше рекорда, установлено в столице в 1952 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр погоды «Фобос».

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«Мы прогнозируем в понедельник до 33 градусов, завтра вполне возможно, что будет побит еще один температурный рекорд», - отметили синоптики.

В 1952 году рекордная температура в Москве составила 32,8 градуса.

По данным Гидрометцентра, 28 июня москвичам стоит настроиться на сильную жару. Как сообщают специалисты, максимальная температура составит 30-32 градуса.

Ранее МЧС предупреждало москвичей о ливнях с грозой и градом в воскресенье, 27 июня.

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ФОТО: РИА Новости
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