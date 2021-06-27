В Москве готовятся к температурному рекорду 28 июня

«Мы прогнозируем в понедельник до 33 градусов, завтра вполне возможно, что будет побит еще один температурный рекорд», - отметили синоптики.

В 1952 году рекордная температура в Москве составила 32,8 градуса.

По данным Гидрометцентра, 28 июня москвичам стоит настроиться на сильную жару. Как сообщают специалисты, максимальная температура составит 30-32 градуса.

Ранее МЧС предупреждало москвичей о ливнях с грозой и градом в воскресенье, 27 июня.

