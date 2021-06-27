МЧС предупреждает москвичей о воскресной непогоде

В Москве ожидаются ливень, шквалистый ветер, град и гроза, информирует пресс-служба столичного главка МЧС в воскресенье, 27 июня.

Москвичей предупреждают о скорой встрече с «атмосферным монстром»

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайшие 1-3 часа с сохранением до 23 часов 27 июня местами по территории города Москвы ожидается гроза с ливневым дождем, град. При грозе шквалистое усиление ветра 15-20 м/с», - отметили в пресс-службе.

МЧС водителям передвигаться по дороге, сбросив скорость, на безопасном расстоянии от других транспортных средств. В Ведомстве пешеходам советуют не приближаться к шатким конструкциям и деревьям.

В России экстремальные погодные условия, волны тепла и засушливые периоды будут становиться все более интенсивными, заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«К 2050 году Москва переместится и по климату будет похожа на сегодняшний климат Ростова-на-Дону. Глобальные изменения климата будут растянуты во времени, это произойдет через 20-30 лет. На первый взгляд это будет не очень заметно, но экстремальные погодные условия, волны тепла и засушливые периоды будут становиться все более интенсивными», - предупредил Шувалов.

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ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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