В Москве госпитализировали Лидию Федосееву-Шукшину
Актрису, народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали, она проведет в больнице несколько дней. Об этом рассказала дочь артистки Ольга Шукшина в беседе с РИА Новости.
Собеседница агентства уточнила, что госпитализация плановая и займет от трех до пяти дней, пишет RT.
«Были на обследовании регулярно в поликлинике и посоветовали более глубокое, более тщательное, на более серьезной аппаратуре все обследовать, все для улучшения здоровья, для стабилизации и так далее», - поделилась Ольга Шукшина.
По ее словам, она постоянно находится рядом с матерью и заботится о ней, самочувствие 87-летней Федосеевой-Шукшиной на контроле.
Ранее в больницу попал актер, народный артист РСФСР Александр Збруев, он находится под наблюдением медиков.
