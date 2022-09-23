В Москве для удобства жителей откроют временные пункты мобилизации

Уже определены и некоторые места, где будут организованны временные пункты мобилизации. Они откроются в таких городских учреждениях, как Музей Москвы, Государственный Дарвиновский музей, Театр Виктюка и Музей Героев России и Советского Союза.

Также для удобства мобилизованных будет организован транспорт от зданий военкоматов, к которым они приписаны, до временных пунктов мобилизации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о дополнительной поддержке мобилизованных москвичей, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

