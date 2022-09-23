В Москве для удобства жителей откроют временные пункты мобилизации
В Москве откроют временные пункты мобилизации для удобства жителей, сообщает агентство городских новостей Москва.
Как отмечается, создание таких пунктов поможет обеспечить комфортные условия как для мобилизованных, так и для тех, кто проживает в непосредственной близости от действующих военкоматов.
Уже определены и некоторые места, где будут организованны временные пункты мобилизации. Они откроются в таких городских учреждениях, как Музей Москвы, Государственный Дарвиновский музей, Театр Виктюка и Музей Героев России и Советского Союза.
Также для удобства мобилизованных будет организован транспорт от зданий военкоматов, к которым они приписаны, до временных пунктов мобилизации.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о дополнительной поддержке мобилизованных москвичей, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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