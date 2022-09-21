Адвокат объяснил, кого не призывают при частичной мобилизации
Заслуженный адвокат РФ, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов заявил, что по закону призыву по мобилизации не подлежат восемь категорий граждан, в том числе депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, сообщает «Вечерняя Москва».
По его словам, это мужчины, имеющие беременную жену и более трёх детей до 16 лет на иждивении, а также постоянно ухаживающие за близкими родственниками, в том числе инвалидами I группы (при отсутствии других лиц, способных осуществлять уход).
Также при частичной мобилизации не призывают опекунов несовершеннолетних (при отсутствии иных опекунов), а также мужчин, имеющих на иждивении четырёх и более детей до 16 лет или воспитывающие хотя бы одного ребенка в этом же возрасте без матери.
Кроме того, право на отсрочку от призыва имеют мужчины, получившие «брони» по решению правительства, признанные временно не годными к военной службе по состоянию здоровья (срок до полугода), а также граждане с неснятой или непогашенной судимостью за тяжкое преступление.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в рамках частичной мобилизации призыву подлежат порядка 300 тысяч человек, передаёт ОТР.
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