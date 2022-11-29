В Москве для родственников мобилизованных организуют предновогодние мероприятия

Заместитель директора Центра Ольга Лотванова заявила, что мероприятия пройдут с 1 по 16 декабря по адресу: улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1. Детей и взрослых ждут творческие мастер-классы, сказочные квесты, игры, фотосессии и угощения.

По её словам, для гостей будет работать фотозона и почта Деда Мороза, кроме того каждая семья сможет вписать свое любимое блюдо в «Книгу семейных новогодних рецептов».

«Предновогодние встречи помогут почувствовать атмосферу теплого и доброго праздника, сохранить семейные традиции... Надеемся, что приятные сюрпризы порадуют гостей и подарят им частичку нашего тепла и внимания», — заключила Лотванова.

Ранее Дед Мороз из Великого Устюга заявил, что в подарок на Новый год дети чаще всего мечтают получить сотовые телефоны, роликовые коньки, компьютеры и планшеты, сообщает RT.

