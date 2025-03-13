Киев назвал США условия перемирия и отказался исключать курс на НАТО

Украина обозначила свои принципиальные позиции в ходе переговоров с США в Саудовской Аравии, среди которых — отказ от пересмотра стремления к членству в НАТО. Об этом сообщили издания «Европейская правда» и «РБК-Украина» со ссылкой на источники, знакомые с деталями встречи.

Собеседники отметили, что украинская делегация заявила Вашингтону о невозможности снятия вопроса вступления в НАТО с повестки дня. По их словам, Киев также не намерен соглашаться на какие-либо ограничения по численности Вооруженных сил и не допустит запретов на участие в европейских структурах. Подчеркивается, что Россия, по мнению украинской стороны, не должна обладать правом вето на эти решения, отмечает издание «Профиль».