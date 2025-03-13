Киев назвал США условия перемирия и отказался исключать курс на НАТО
Украина обозначила свои принципиальные позиции в ходе переговоров с США в Саудовской Аравии, среди которых — отказ от пересмотра стремления к членству в НАТО. Об этом сообщили издания «Европейская правда» и «РБК-Украина» со ссылкой на источники, знакомые с деталями встречи.
Собеседники отметили, что украинская делегация заявила Вашингтону о невозможности снятия вопроса вступления в НАТО с повестки дня. По их словам, Киев также не намерен соглашаться на какие-либо ограничения по численности Вооруженных сил и не допустит запретов на участие в европейских структурах. Подчеркивается, что Россия, по мнению украинской стороны, не должна обладать правом вето на эти решения, отмечает издание «Профиль».
В то же время Киев, как утверждают источники, предлагал рассмотреть частичное перемирие — в воздушном и морском пространствах. Однако американская сторона выступила с инициативой о полном прекращении огня сроком на 30 дней, увязав его с возобновлением поставок вооружений и восстановлением обмена разведывательной информацией. Украина дала согласие на это при условии ограниченного срока перемирия.
Один из участников переговоров отметил, что для Киева принципиально важно не допустить замораживания конфликта. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил это в своем Telegram-канале, подчеркнув, что как Киев, так и Вашингтон выступают против сценария, аналогичного соглашениям «Минск-3». Он добавил, что Европа должна быть вовлечена в будущий мирный процесс, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Киев назвал США условия перемирия и отказался исключать курс на НАТО
- Депутат ЕП заявил, что условия мира на Украине может диктовать только Россия
- Погранслужба Украины задержала четырех мужчин при попытке бегства в Румынию
- Группа «Ленинград» анонсировала выход новой песни «Биография»
- Хлебникова рассказала о важном совете Градского, повлиявшем на ее карьеру
- Русский мэр колумбийского города заявил о давлении из-за борьбы с коррупцией
- Захарова назвала мемом фразу Лаврова «Нафиг я сюда пришел?»
- Трамп заявил о наличии у США рычагов давления на Россию
- Директор нижегородского филиала РАНХиГС арестован по делу о взятках
- МВД предупредило о вредоносной рассылке в Telegram с новостями о смерти
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru