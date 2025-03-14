СМИ: Путин не упомянул лидеров Европы в заявлении о перемирии
Российский лидер Владимир Путин не упомянул лидеров стран Европы в заявлении о готовности к прекращению огня на Украине, сообщает Les Echos.
Издание указывает, что президент РФ отдал должное главам четырех государств, которые, по мнению Путина, принимают участие в разрешении конфликта — ЮАР, Китая, Индии и Бразилии. При этом о европейцах не было сказано ни слова, отмечается в статье.
Путин заявил, что попытки мировых лидеров содействовать прекращению боевых действий на Украине заслуживают признания и направлены на достижение благородной цели, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru