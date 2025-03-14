Госдеп: Трамп не намерен начинать новые войны

Американский президент Дональд Трамп является тем лидером, который не намерен начинать новые войны, сообщил телеканалу Fox Noticias глава Госдепа Марко Рубио.

По его словам, глава государства хочет положить конец всем нынешним конфликтам в мире. Дипломат отметил, что речь идет не только о конфликте на Украине, но и обо всех остальных текущих конфликтах.

Ранее Трамп призвал Россию к реальному прекращению огня на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

