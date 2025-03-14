Песков заявил, что звук на совещании Путина из Курской области рассинхронизировался
14 марта 202500:17
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил ошибку со звуком на видео с президентом Владимиром Путиным из Курской области, сообщает RT.
«Иногда бывает, что называется, «поплыл звук», то есть разошлась звуковая дорожка с видеодорожкой», — указал он.
Ранее Песков заявил, что Путину доложено о завершающей стадии освобождения Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru