Песков заявил, что звук на совещании Путина из Курской области рассинхронизировался

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил ошибку со звуком на видео с президентом Владимиром Путиным из Курской области, сообщает RT.

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«Иногда бывает, что называется, «поплыл звук», то есть разошлась звуковая дорожка с видеодорожкой», — указал он.

Ранее Песков заявил, что Путину доложено о завершающей стадии освобождения Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: кадр из видео
ТЕГИ:Курская ОбластьДмитрий ПесковПрезидент РФВладимир Путин

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