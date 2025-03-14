Рютте и Трамп в ходе встречи пошутили над Байденом
Глава Североатлантического альянса Марк Рютте на встрече с американским лидером Дональдом Трампом высмеял экс-президента США Джо Байдена, сообщает РИА Новости.
После окончания пресс-конференции Рютте склонился к Трампу и, вероятно, отметил длительность общения с журналистами. Полностью высказывание генсека расслышать не удается, но во фразе есть слово «предшественник» и замечание о продолжительном общении. Члены делегации со стороны НАТО и американской администрации на это посмеялись.
Трамп на это отметил, что он «прямо сейчас я провел с журналистами больше времени, чем он за свои четыре года».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru