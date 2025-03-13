СМИ: США обсуждают с РФ возможное сотрудничество с «Газпромом»
США и Россия ведут предварительные консультации о возможном будущем сотрудничестве с «Газпромом» в международных энергетических проектах. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники среди европейских и российских чиновников.
По данным издания, обсуждения находятся на ранней стадии, при этом пока не ясно, кто именно представляет американскую сторону и вовлечены ли в процесс представители администрации президента Дональда Трампа.
Источники Bloomberg отметили, что потенциальные совместные проекты могут быть связаны как с азиатским, так и с европейским энергетическими рынками.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Европа вновь может получить доступ к дешевому российскому газу, если Москва и Вашингтон достигнут договоренностей в сфере энергетики. Такое заявление он сделал после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Кремле, передает «Радиоточка НСН».
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