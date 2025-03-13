СМИ: США обсуждают с РФ возможное сотрудничество с «Газпромом»

США и Россия ведут предварительные консультации о возможном будущем сотрудничестве с «Газпромом» в международных энергетических проектах. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники среди европейских и российских чиновников.

По данным издания, обсуждения находятся на ранней стадии, при этом пока не ясно, кто именно представляет американскую сторону и вовлечены ли в процесс представители администрации президента Дональда Трампа.

Трамп заявил о наличии у США рычагов давления на Россию

Источники Bloomberg отметили, что потенциальные совместные проекты могут быть связаны как с азиатским, так и с европейским энергетическими рынками.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Европа вновь может получить доступ к дешевому российскому газу, если Москва и Вашингтон достигнут договоренностей в сфере энергетики. Такое заявление он сделал после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Кремле, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СотрудничествоРоссияСШАГазпром

Горячие новости

Все новости

партнеры