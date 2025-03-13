СМИ: США обсуждают с РФ возможное сотрудничество с «Газпромом»

США и Россия ведут предварительные консультации о возможном будущем сотрудничестве с «Газпромом» в международных энергетических проектах. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники среди европейских и российских чиновников.

По данным издания, обсуждения находятся на ранней стадии, при этом пока не ясно, кто именно представляет американскую сторону и вовлечены ли в процесс представители администрации президента Дональда Трампа.