Премьер Гренландии призвал отвергнуть слова Трампа про аннексию

Покидающий свой пост глава правительства Гренландии Муте Эгеде заявил, что созовет встречу партийных лидеров, что станет ответом на повторное заявление американского лидера Дональда Трампа о планах аннексировать остров, сообщает France-Presse.

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«Мы не должны продолжать терпеть неуважение», — заявил он.

До этого Трамп выразил уверенность, что Гренландия со временем станет частью американской территории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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