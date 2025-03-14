Премьер Гренландии призвал отвергнуть слова Трампа про аннексию
14 марта 202501:35
Покидающий свой пост глава правительства Гренландии Муте Эгеде заявил, что созовет встречу партийных лидеров, что станет ответом на повторное заявление американского лидера Дональда Трампа о планах аннексировать остров, сообщает France-Presse.
«Мы не должны продолжать терпеть неуважение», — заявил он.
До этого Трамп выразил уверенность, что Гренландия со временем станет частью американской территории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru