Трамп заявил о переговорах по контролю над Запорожской АЭС

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в рамках обсуждений по урегулированию конфликта на Украине затрагивается вопрос о будущем контроле над Запорожской атомной электростанцией. Об этом он заявил журналистам в Белом доме перед встречей с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте.

По словам Трампа, при обсуждении возможных сценариев мирного соглашения поднимаются темы, связанные с распределением территорий и объектов инфраструктуры, включая крупнейшую в Европе атомную станцию. Он отметил, что вопрос, кто будет контролировать Запорожскую АЭС, является частью более широких переговоров, отмечает «Свободная пресса».