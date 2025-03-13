Трамп заявил о переговорах по контролю над Запорожской АЭС

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в рамках обсуждений по урегулированию конфликта на Украине затрагивается вопрос о будущем контроле над Запорожской атомной электростанцией. Об этом он заявил журналистам в Белом доме перед встречей с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте.

По словам Трампа, при обсуждении возможных сценариев мирного соглашения поднимаются темы, связанные с распределением территорий и объектов инфраструктуры, включая крупнейшую в Европе атомную станцию. Он отметил, что вопрос, кто будет контролировать Запорожскую АЭС, является частью более широких переговоров, отмечает «Свободная пресса».

Трамп призвал Россию к реальному прекращению огня на Украине

Запорожская АЭС расположена в городе Энергодар на левом берегу Днепра и состоит из шести энергоблоков по одному гигаватту каждый. В октябре 2022 года станция была передана в собственность Российской Федерации.

Запорожская область, в которой находится АЭС, по итогам референдума осенью 2022 года была включена в состав России. Киев не признает его результаты и продолжает наносить удары по территории региона. По данным открытых источников, более 70% области находится под контролем российских сил, включая Энергодар, тогда как административный центр Запорожье остаётся под контролем Украины. С марта 2023 года временным административным центром региона считается Мелитополь, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:ПереговорыУкраинаСШАРоссияДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры