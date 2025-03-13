Канада направила Украине доходы от замороженных российских активов
Украина получила первый транш в размере около 1,7 миллиардов долларов от Канады в рамках программы G7 по использованию доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, средства предоставлены через механизм Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), предусматривающий экстренное кредитование Киева за счёт прибыли от заблокированных российских активов. Шмыгаль уточнил, что общая сумма помощи от Канады в рамках этой инициативы составит 5 миллиардов канадских долларов.
Министр финансов Украины Сергей Марченко выразил признательность канадской стороне, назвав ее «надежным и непоколебимым партнером». Он добавил, что в условиях председательства Канады в G7 в 2025 году Киев рассчитывает на дальнейшее расширение поддержки и сохранение внимания к украинским потребностям.
Программа ERA была запущена странами «Большой семерки» как временное решение до окончательного согласования правового механизма конфискации российских активов, передает «Радиоточка НСН».
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