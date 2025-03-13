Канада направила Украине доходы от замороженных российских активов

Украина получила первый транш в размере около 1,7 миллиардов долларов от Канады в рамках программы G7 по использованию доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, средства предоставлены через механизм Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), предусматривающий экстренное кредитование Киева за счёт прибыли от заблокированных российских активов. Шмыгаль уточнил, что общая сумма помощи от Канады в рамках этой инициативы составит 5 миллиардов канадских долларов.