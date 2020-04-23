В Москве для лечащихся дома от COVID-19 запустили «Социальный мониторинг»

Пациенты с коронавирусной инфекцией, которые решили лечиться на дому, смогут пользоваться сервисом «Социальный мониторинг». Как сообщается на официальном сайте сэра Москвы, он позволяет москвичам, у которых болезнь протекает в легкой форме, оставаться дома и при этом сообщать о соблюдении ими карантина. Благодаря технологиям электронного мониторинга местоположения жители столицы могут быть уверенными в том, что пациенты с COVID-19 не нарушают режим изоляции, и, тем самым, не подвергают риску заражения коронавирусной инфекцией окружающих.

Как отметили в департаменте информационных технологий, все данные, которые передаются приложению, определены согласием, которое пациент подписывает лично перед началом домашнего лечения, и хранятся на серверах ДИТ. После выздоровления пациента они уничтожаются.

Добавим, приложение «Социальный мониторинг» уже появилось в Google Play, а в ближайшее время станет доступно в App Store.