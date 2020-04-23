Кардиохирург призвал людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями жёстко соблюдать карантин

У пациентов с тяжелым течением коронавирусной инфекции нередко поражается мышца сердца. Руководитель НИЛ нейромодуляции отдела аритмологии, профессор кафедры сердечно-сосудистой хирургии Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Евгений Михайлов в эфире НСН рассказал о рисках протекания коронавирусной инфекции у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и дал несколько советов для сбережения здоровья.

- Действительно ли заболевания сердца увеличивают риск осложнений при заболевании коронавирусной инфекцией?

- В ряде исследований, опубликованных к сегодняшнему дню,показано, что у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, коронавирусная инфекция чаще протекает в более тяжелых формах и чаще отмечаются неблагоприятные исходы.

- Какие именно сердечно-сосудистые заболевания увеличивают риски?

- По имеющимся данным, среди сердечно-сосудистых заболеваний, на фоне которых коронавирусная инфекция протекает тяжелее, отмечаются следующие: артериальная гипертензия, хроническая сердечная недостаточность и сахарный диабет. Однако, когда мы пытаемся более подробно разобраться в деталях проведенных исследований, в них обнаруживаются некоторые недостатки. Во-первых, эти результаты сейчас стараются опубликовать как можно быстрее, потому что любая новая информация в условиях пандемии может оказаться очень важной. В обычной жизни подобные исследования так быстро опубликовать невозможно: результаты проходят многократное рецензирование, зачастую необходим повторный или дополнительный анализ данных. Сейчас скорость представления научной информации продиктована существующими обстоятельствами, и потом уже оказывается, что часть клинических аспектов могла быть недоучтена при первичном анализе. Например, при оценке тяжести протекания инфекции и частоты смертельных случаев у пациентов с артериальной гипертензией, не было проведено адекватной стратификации рисков по возрасту пациентов. Известно, что чем старше возраст, тем чаще встречаются сердечно-сосудистые заболевания, а у пациентов старшего возраста коронавирусная инфекция в принципе протекает тяжелее и чаще сопровождается неблагоприятным исходом. Это говорит о том, что возраст может иметь как минимум такое же значение или даже быть более важным фактором, чем наличие повышенного кровяного давления. Сейчас появились данные о том, что у пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца на фоне коронавирусной инфекции выше риск перехода в острые формы заболевания, в том числе с развитием инфаркта миокарда. В то же время, отмечались случаи более тяжелого течения инфаркта у пациентов с новым коронавирусным заболеванием.

- Как понять, что человек находится в группе риска и что ему в таком случае делать?

- Пациенты с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, чаще всего, знают о своём статусе. Сейчас есть общие рекомендации – соблюдать карантин, при непреодолимой необходимости выхода на улицу нужно соблюдать дистанцию; вообще, лишний раз стараться не выходить из дома. А для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями эти рекомендации должны быть ещё более жёсткими.

- А в случае, если у человека боли в сердце, как он должен действовать в условиях карантина?

- Довольно часто новое коронавирусное заболевание ассоциируется с неприятными ощущениями в грудной клетке. Это может быть чувство заложенности или боли. Конечно, следует помнить о том, что болезненные ощущения в груди могут быть вызваны как инфекционным заболеванием, так и сердечно-сосудистым. Безусловно, следует учитывать риски и вероятности появления или дестабилизации заболевания сердца. Например, если мы говорим о молодом и ранее здоровом пациенте 20-30 лет, и он почувствовал, что у него поднялась температура, появился кашель, он испытывает постоянные неприятные ощущения в грудной клетке, особенно на глубоком вдохе, то маловероятно, что у него окажутся какие-то проблемы с сердцем. Если же мы говорим о человеке более старшего возраста, с известным наличием сердечно-сосудистых заболеваний, повышенным артериальным давлением, он давно курит и вдруг на фоне подъёма температуры и ходьбы по комнате или после какого-то эмоционального стресса у него появились боли сжимающего характера в грудной клетке, конечно, здесь довольно высокий риск того, что это вызвано заболеваниями сердца. Но в любом случае, лучше вызвать доктора. Помощь врача потребуется и при настоящих болях в сердце, может потребоваться при тяжелом течении инфекционного заболевания как без сердечных проблем, так и осложнившегося таковыми. Внимание требуют и те пациенты, у кого на фоне повышения температуры тела и/или с появлением кашля возникли приступы сердцебиения или перебое в работе сердца.

- Как сама коронавирусная инфекция влияет на работу сердца?

- Довольно много исследований уже опубликовано. Поражение коронавирусом других органов, помимо лёгких, встречается достаточно часто. Это связано со способностью вируса связываться с определёнными белками на поверхности клеток сердца, кишечника, сосудов и лёгких. Поэтому очевидно, что со стороны этих систем и органов какие-либо проявления ожидаемы. Можно опираться на статистику, получаемую из китайских и европейских исследований, где специалисты уже встретились с большим количеством заболевших. Согласно данным, у части пациентов коронавирусное заболевание сопровождается воспалением мышцы сердца, миокардитом. Нарушения ритма сердца встречается у 5% и до 30% случаев среди госпитализированных пациентов. При хронических формах ишемической болезни сердца инфекция может способствовать дестабилизации и разрыву атеросклеротических бляшек, что может, в свою очередь, привести к инфаркту миокарда. У пациентов с тяжелым течением коронавирусного заболевания, когда развивается респираторный дистресс-синдром, отмечается высокая частота тромбозов, что может приводить к серьезным нарушениям работы любых внутренних органов. Российское кардиологическое общество подготовило и выпустило официальный документ, где приводятся специфические рекомендации по лечению пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями во время пандемии COVID-19. Этот документ довольно полно отражает многие аспекты ведения пациентов. Конечно, он рассчитан на специалистов.

- Как изменилась работа кардиохирургов и других специалистов, работающих с сердечнососудистыми заболеваниями в условиях пандемии коронавируса?

- Мы должны понимать, что наша задача сейчас попытаться приостановить экспоненциальный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Потому что резкий всплеск количества заболевших людей просто парализует работу системы здравоохранения. Желаемым эффектом на уровне населенных пунктов и страны должно являться замедление скорости роста заболеваемости. Медицинские учреждения - места, где довольно высокий риск распространения инфекции и передачи вируса медицинским работникам. Плановые кардиохирургические операции, как и большинство других плановых хирургических вмешательств сейчас должны быть максимально приостановлены. А пациенты, которым необходима экстренная помощь, естественно получат такую помощь в любом случае. И абсолютное большинство стационаров продолжают оказывать такую помощь.

Что касается специфики по профилю помощи, которую мы оказываем пациентам с нарушениями ритма сердца, блокадами электрического проведения в сердце, в каждом случае необходима оценка срочности проведения медицинских мероприятий. Нечастые приступы аритмии с не очень выраженными нарушениями самочувствия и хорошим ответом на лекарственную терапию, конечно, требуют дальнейшей коррекции, но лучше встретиться со специалистом после снятия карантинных ограничений. Нарушения ритма сердца, сопровождающиеся потерей сознания, декомпенсацией сердечной недостаточности, или выраженной слабостью с предобморочными состояниями могут оказаться жизнеугрожающими и потребовать экстренной медицинской помощи и в условиях пандемии. Примером может явиться рецидивирующая желудочковая тахикардия с нарушением сознания и/или отсутствием эффекта от лекарственной терапии и электрической кардиоверсии. В таких случаях может потребоваться экстренная аритмологическая операция с помощью метода радиочастотной абляции, конечно, с соблюдением правил предупреждения распространения коронавирусной инфекции как среди пациентов, так и медицинского персонала. Таким образом, при наличии экстренных показаний к катетерной аблации жизнеугрожающего нарушения ритма сердца или имплантации кардиостимулятора, когда не помогает лекарственная терапия, медицинская помощь будет оказана в полном объеме.