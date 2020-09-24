Москвичей призвали ограничить контакты из-за роста заражений COVID-19

Столичный оперштаб по борьбе с распространением COVID-19 обратился к жителям Москвы соблюдать правила ношения защитных масок, а также, по возможности, меньше контактировать друг с другом. Такая рекомендация была сделана на фоне увеличения выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

«Сегодня мы перешагнули психологическую отметку в более 1 тысячи вновь выявленных случаев. Развитие ситуации с вирусом будет зависеть и от самих горожан. В этих условиях особенно важным становится ношение масок, в первую очередь в общественных местах и транспорте. По возможности, стоит сократить количество контактов», — сообщили в оперативном штабе.

Власти Москвы оценили вероятность введения нового карантина

Напомним, в Москве впервые с 23 июня выявили больше 1 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки. За минувший день инфекцию зафиксировали у 1050 человек, пишет «Свободная пресса». В начале сентября в российской столице выявлялось около 700 зараженных за сутки.

Всего же в России за сутки выявили 6 595 случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Таким образом общее число зараженных с начала эпидемии составило 1 128 836 человек, подчеркивает РИА ФАН.

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ФОТО: pixabay.com
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