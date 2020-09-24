Москвичей призвали ограничить контакты из-за роста заражений COVID-19
Столичный оперштаб по борьбе с распространением COVID-19 обратился к жителям Москвы соблюдать правила ношения защитных масок, а также, по возможности, меньше контактировать друг с другом. Такая рекомендация была сделана на фоне увеличения выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
«Сегодня мы перешагнули психологическую отметку в более 1 тысячи вновь выявленных случаев. Развитие ситуации с вирусом будет зависеть и от самих горожан. В этих условиях особенно важным становится ношение масок, в первую очередь в общественных местах и транспорте. По возможности, стоит сократить количество контактов», — сообщили в оперативном штабе.
Напомним, в Москве впервые с 23 июня выявили больше 1 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки. За минувший день инфекцию зафиксировали у 1050 человек, пишет «Свободная пресса». В начале сентября в российской столице выявлялось около 700 зараженных за сутки.
Всего же в России за сутки выявили 6 595 случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Таким образом общее число зараженных с начала эпидемии составило 1 128 836 человек, подчеркивает РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+6 595 / сут.
Умерли
19 948+149 / сут.
Выздоровели
930 тыс.+6 130 / сут.
- Врач: болезни сердца лечат меньше из-за ориентации больниц на COVID
- Третий адвокат Ефремова подал новую жалобу на его приговор
- Суд постановил вернуть России серебряную медаль Олимпиады-2014
- Жена Бедроса Киркорова сообщила подробности о его госпитализации
- Тиньков рассказал о звонке Грефа после шутки о премьере
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru