В Москве через два года появятся полностью российские велосипеды

Полностью отечественные велосипеды могут появиться в Москве через два года, заявил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, передает РИА Новости.

Он отметил, что в 2024 году город активно будет заниматься развитием велопроката по поручению мэра Сергея Собянина. Так, вырастет число электрических бесстанционных велосипедов, парк пополнит новая улучшенная модель.

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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в будущем большинство автомобилей на улицах столицы должны стать электрическими. На сессии «Создавая город будущего» «Российской энергетической недели» он отметил, что для этого у города достаточно мощностей, профицит на сегодняшний день составляет 12-14%.

Он добавил, что 80% пассажиров общественного транспорта уже пользуются электротранспортом. Это Московские центральные диаметры, электрички и электробусы, а также речные электрические суда, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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