В Москве через два года появятся полностью российские велосипеды
Полностью отечественные велосипеды могут появиться в Москве через два года, заявил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, передает РИА Новости.
Он отметил, что в 2024 году город активно будет заниматься развитием велопроката по поручению мэра Сергея Собянина. Так, вырастет число электрических бесстанционных велосипедов, парк пополнит новая улучшенная модель.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в будущем большинство автомобилей на улицах столицы должны стать электрическими. На сессии «Создавая город будущего» «Российской энергетической недели» он отметил, что для этого у города достаточно мощностей, профицит на сегодняшний день составляет 12-14%.
Он добавил, что 80% пассажиров общественного транспорта уже пользуются электротранспортом. Это Московские центральные диаметры, электрички и электробусы, а также речные электрические суда, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru