В Москве через два года появятся полностью российские велосипеды

Полностью отечественные велосипеды могут появиться в Москве через два года, заявил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, передает РИА Новости.

Он отметил, что в 2024 году город активно будет заниматься развитием велопроката по поручению мэра Сергея Собянина. Так, вырастет число электрических бесстанционных велосипедов, парк пополнит новая улучшенная модель.