Российский электромобиль «Атом» собрал 36 тысяч предзаказов
Компания «Кама» получила 36 тысяч предзаказов на российский электромобиль «Атом», его производство стартует в середине 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе производителя.
Предзаказ электрокаров начался в конце июля, бронирование машин из первой партии завершено, пишет RT.
«"Атом" стремится сделать электромобили технологичными, удобными для пользователя, но и что важно - доступными. Идея подкрепляется результатами — 36 тысяч электромобилей нашли своих будущих обладателей», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.
Электроавтомобили «Атом» будут производиться на заводе «Москвич». Машина длиной 3995 мм, шириной 1780 мм и высотой 1615 мм сможет разгоняться до 100 км/ч за 7 секунд, запас хода составит 500 километров в зависимости от модели. Электрокар будет соответствовать С/D-классу комфорта. Цена авто пока неизвестна, при этом стоимость бронирования «Атома» составляла 7 тысяч рублей.
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