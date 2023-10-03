Российский электромобиль «Атом» собрал 36 тысяч предзаказов

Компания «Кама» получила 36 тысяч предзаказов на российский электромобиль «Атом», его производство стартует в середине 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе производителя.

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Предзаказ электрокаров начался в конце июля, бронирование машин из первой партии завершено, пишет RT.

«"Атом" стремится сделать электромобили технологичными, удобными для пользователя, но и что важно - доступными. Идея подкрепляется результатами — 36 тысяч электромобилей нашли своих будущих обладателей», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

Электроавтомобили «Атом» будут производиться на заводе «Москвич». Машина длиной 3995 мм, шириной 1780 мм и высотой 1615 мм сможет разгоняться до 100 км/ч за 7 секунд, запас хода составит 500 километров в зависимости от модели. Электрокар будет соответствовать С/D-классу комфорта. Цена авто пока неизвестна, при этом стоимость бронирования «Атома» составляла 7 тысяч рублей.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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