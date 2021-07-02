В Москве больные ОРВИ будут обязаны соблюдать изоляцию

Все больные ОРВИ в Москве должны будут соблюдать изоляцию до сдачи ПЦР-теста. Об этом заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на Московском урбанистическом форуме.

По ее словам, с сегодняшнего дня все случаи с ОРВИ будут рассматриваться как возможный коронавирус.