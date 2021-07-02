В Москве больные ОРВИ будут обязаны соблюдать изоляцию

Все больные ОРВИ в Москве должны будут соблюдать изоляцию до сдачи ПЦР-теста. Об этом заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на Московском урбанистическом форуме.

По ее словам, с сегодняшнего дня все случаи с ОРВИ будут рассматриваться как возможный коронавирус.

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Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что Уровень заболеваемости коронавирусом в Москве в три раза выше, чем в среднем по стране.

До этого московские власти объяснили вспышку COVID-19 распространением нового штамма. По словам заммэра Анастасии Раковой, вспышка заболеваемости обусловлена рядом факторов, но основным выступает распространение индийского штамма.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Коронавирус
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