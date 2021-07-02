Попова: Уровень заболеваемости COVID-19 в Москве в три раза выше, чем по стране

Уровень заболеваемости коронавирусом в Москве в три раза выше, чем в среднем по стране. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

До этого московские власти объяснили вспышку COVID-19 распространением нового штамма. По словам заммэра Анастасии Раковой, вспышка заболеваемости обусловлена рядом факторов, но основным выступает распространение индийского штамма.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МоскваКоронавирус
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