В Москве больницы закрыли для посещений

Столичные стационары закрыли для посетителей, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент здравоохранения Москвы.

Ограничение касается круглосуточных стационаров для детей и взрослых.

При этом сохраняется возможность передавать пациентам угощения и необходимые вещи.

Запрет на посещения пациентов введен в московских больницах в связи с распространением COVID-19.

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Напомним, коронавирус затронул свыше 100 стран, число выявленных случаев заболевания достигло 136 тысяч, летальных исходов – превысило 5 тысяч. Россия ввела новые ограничения на авиасообщение, в частности, с Италией, Испанией, Францией и Германией. Опубликованный Роспотребнадзором список стран, неблагополучных по коронавирусу, насчитывает более десятка государств.

В Москве официально подтверждено 24 случая заболевания коронавирусом.

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
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