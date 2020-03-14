В Москве больницы закрыли для посещений

Столичные стационары закрыли для посетителей, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент здравоохранения Москвы.

Ограничение касается круглосуточных стационаров для детей и взрослых.

При этом сохраняется возможность передавать пациентам угощения и необходимые вещи.

Запрет на посещения пациентов введен в московских больницах в связи с распространением COVID-19.