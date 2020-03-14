В Москве больницы закрыли для посещений
Столичные стационары закрыли для посетителей, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент здравоохранения Москвы.
Ограничение касается круглосуточных стационаров для детей и взрослых.
При этом сохраняется возможность передавать пациентам угощения и необходимые вещи.
Запрет на посещения пациентов введен в московских больницах в связи с распространением COVID-19.
Напомним, коронавирус затронул свыше 100 стран, число выявленных случаев заболевания достигло 136 тысяч, летальных исходов – превысило 5 тысяч. Россия ввела новые ограничения на авиасообщение, в частности, с Италией, Испанией, Францией и Германией. Опубликованный Роспотребнадзором список стран, неблагополучных по коронавирусу, насчитывает более десятка государств.
В Москве официально подтверждено 24 случая заболевания коронавирусом.
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