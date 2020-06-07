В Москве более тысячи человек стали сдали плазму для больных коронавирусом
Более тысячи человек в Москве стали донорами плазмы с антителами к коронавирусу, перенеся ранее вирусное заболевание, сообщает Газета.ru.
Такое заявление сделала заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
«В Москве уже более тысячи человек стали донорами плазмы с антителами к коронавирусу», — цитирует Ракову ТАСС.
Заммэра напомнила, что переливание плазмы с антителами помогает в лечении тяжело больных пациентов с CОVID-19.
Напомним, депутат Госдумы, доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в эфире НСН поддержал ослабление мер ограничения в Москве.
«Считаю, что в Москве надо более решительно выходить из этих мер (ограничения – прим. НСН). С удовлетворением вижу, что условия для этого есть. Главное – люди понимают всю серьезность ситуации. Это базисное условие. Поэтому в Москве надо идти на снятие ограничений», - заявил эпидемиолог.
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