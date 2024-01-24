В Москве арестован замначальника ОМВД по району Зюзино
24 января 202418:40
Зюзинский суд Москвы отправил под арест в СИЗО до 23 марта замначальника отделения МВД РФ по району Зюзино Сергея Алипова, проходящего по делу о получении взяток, сообщает РИА Новости.
Как уточнили в пресс-службе суда, Алипов обвиняется по части 3 статьи 290, части 2 статьи 291.1, а также части 3 статьи 291 УК РФ.
Ему инкриминируется дача и получение взятки. Иных подробностей в суде не раскрыли.
Ранее замминистра здравоохранения Подмосковья арестовали за взятку в 150 млн рублей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru