В Москве арестован замначальника ОМВД по району Зюзино

Зюзинский суд Москвы отправил под арест в СИЗО до 23 марта замначальника отделения МВД РФ по району Зюзино Сергея Алипова, проходящего по делу о получении взяток, сообщает РИА Новости.

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Как уточнили в пресс-службе суда, Алипов обвиняется по части 3 статьи 290, части 2 статьи 291.1, а также части 3 статьи 291 УК РФ.

Ему инкриминируется дача и получение взятки. Иных подробностей в суде не раскрыли.

Ранее замминистра здравоохранения Подмосковья арестовали за взятку в 150 млн рублей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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