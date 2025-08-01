Суд арестовал топ-менеджера РЖД Валентина Санько по делу о мошенничестве

Тверской районный суд Москвы арестовал директора по энергетическому комплексу — начальника филиала «Трансэнерго» ОАО «РЖД» Валентина Санько. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Санько обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу на срок один месяц и 24 дня.

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По тому же уголовному делу арестован еще один фигурант — Алексей Селяков.

Подробности расследования и суть обвинений в суде не раскрываются, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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