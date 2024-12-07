В Московском зоопарке рассказали, как обжились в КНДР подаренные Путиным животные
Подаренные президентом России Владимиром Путиным зоопарку Северной Кореи животные живут в просторных вольерах и прекрасно себя чувствуют, рассказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.
По ее словам, животные быстро адаптировались к новым условиям.
«Наши специалисты вместе с северокорейскими коллегами обеспечили максимально комфортный процесс транспортировки и переселения», — отметила Акулова в беседе с «Газетой.Ru».
Глава столичного зоосада отметила, что они с коллегами были под впечатлением от уровня инфраструктуры и ветеринарного оборудования в зоопарке Пхеньяна. Акулова подчеркнула, что все соответствует мировым стандартам.
Кроме того, Акулова рассказала, что сотрудники столичного зоопарка находятся в постоянном контакте с коллегами из Северной Кореи.
Напомним, 20 ноября министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов передал более 70 животных в подарок Центральному зоопарку Пхеньяна от Путина. Так, в Пхеньян из Московского зоопарка отправили двух бурых медведей, африканского льва, двух домашних яков, 25 фазанов, пять белых какаду, а также 40 уток-мандаринок, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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