Скульптура кенгуру в память о Гранди появилась в зоопарке Белгорода
Монумент в память о погибшей кенгуру беннета Гранди появился в зоопарке Белгорода, сообщила пресс-служба белгородского зоопарка.
Там отметили, что погибшая кенгуру была «невероятно милой и дружелюбной».
«Мы нежно любили её и хотим, чтобы память о ней навсегда осталась в наших сердцах и в нашем уютном парке», - говорится в сообщении пресс-службы.
Также в зоопарке рассказали, что летом там высадили виноград также в память о Гранди, которая его очень любила.
Животное погибло 18 марта 2024 года в результате массированных ракетных обстрелов Белгорода со стороны ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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