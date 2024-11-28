Скульптура кенгуру в память о Гранди появилась в зоопарке Белгорода

«Мы нежно любили её и хотим, чтобы память о ней навсегда осталась в наших сердцах и в нашем уютном парке», - говорится в сообщении пресс-службы.

Также в зоопарке рассказали, что летом там высадили виноград также в память о Гранди, которая его очень любила.

Животное погибло 18 марта 2024 года в результате массированных ракетных обстрелов Белгорода со стороны ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

