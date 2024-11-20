Путин подарил зоопарку Пхеньяна более 70 животных

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов передал более 70 животных в подарок Центральному зоопарку Пхеньяна от российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщили в Минприроды.

«В межгосударственных отношениях исторически животные занимали важное место, их дарили в знак поддержки, доброты, заботы. Сегодня я вручаю корейским товарищам подарок от Владимира Владимировича Путина Пхеньянскому зоопарку», — указал Козлов.

В Пхеньян из Московского зоопарка передали африканского льва, двух бурых медведей, двух домашних яков, пять белых какаду, 25 фазанов, а также 40 уток-мандаринок.

Ранее СМИ сообщили, что Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну 24 орловских рысака: 19 жеребцов и пять кобыл, напоминает RT.

