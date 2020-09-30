В московском транспорте маски можно будет купить за пять рублей

Однако перед штрафом он призвал поговорить с такими людьми. По его словам, России стоит перенять опыт Франции, где уже штрафуют за нарушение масочного режима.

«А верят или не верят, не имеет значения – пусть соблюдают установленный порядок, хоть не верят», — написал Познер на своем сайте.

Ранее в Москве за выходные закрыли еще 13 магазинов из-за несоблюдения масочного режима. Всего же приостановлена работа 62 торговых точек.

В то же время контроль за ношением масок усилили на станциях метро. Как пишет «Интерфакс», сотрудники метро начали требовать, чтобы люди надели маски, о перчатках пока речи не идет. Пассажирам без масок штрафы не выписывают, с ними проводят беседу.

По информации РИА Новости, более 85 тысяч пассажиров получили штрафы за отсутствие средств защиты в транспорте Москвы с начала масочно-перчаточного режима. Сумма одного штрафа составляет 5000 рублей.

