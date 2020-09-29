Врач призвал не носить перчатки в общественных местах

«Это имитация защиты. И в том виде, в котором это сейчас есть, это способствует распространению вируса, а никак не препятствует», – подчеркнул врач.

Ранее работающим москвичам старше 65 лет и людям с хроническими болезнями рекомендовали перейти на удаленный режим.

За минувшие сутки в России выявили 8 232 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это почти на 100 больше, чем днем ранее, когда был побит рекорд летнего периода по инфицированным. В общей сложности по стране за 24 часа скончались 160 пациента COVID-19, выздоровели и выписаны из медицинских учреждений 6 479 человек. Всего с официальной даты начала пандемии в России диагностировано 1 167 805 случаев заражения, умерли 20 545 человек, 952 399 побороли болезнь.

