Врач призвал не носить перчатки в общественных местах
Неумелое использование перчаток может принести больше вреда, чем пользы, заявил врач-терапевт Алексей Парамонов в эфире «Радио 1».
Власти Москвы с понедельника, 28 сентября, ввели новые ограничения из-за роста случаев заражения коронавирусом. Теперь граждан могут оштрафовать за отказ носить маску, перчатки надевать рекомендуется, но таких обязательств нет.
Врачи отметил, что перчатки надо правильно снимать, иначе на них будут скапливаться вирусы. Он напомнил, что люди моют руки, но не перчатки.
«Это имитация защиты. И в том виде, в котором это сейчас есть, это способствует распространению вируса, а никак не препятствует», – подчеркнул врач.
Ранее работающим москвичам старше 65 лет и людям с хроническими болезнями рекомендовали перейти на удаленный режим.
За минувшие сутки в России выявили 8 232 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это почти на 100 больше, чем днем ранее, когда был побит рекорд летнего периода по инфицированным. В общей сложности по стране за 24 часа скончались 160 пациента COVID-19, выздоровели и выписаны из медицинских учреждений 6 479 человек. Всего с официальной даты начала пандемии в России диагностировано 1 167 805 случаев заражения, умерли 20 545 человек, 952 399 побороли болезнь.
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