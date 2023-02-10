CNN: в Амстердаме запретили курение марихуаны в квартале красных фонарей

Запрет на курение марихуаны в квартале красных фонарей начнёт действовать в Амстердаме в мае текущего года, сообщает CNN со ссылкой на городские власти.

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В муниципалитете заявили, что жители центральных районов города «испытывают массу неудобств от массового туризма и злоупотребления алкоголем и наркотиками на улицах».

«Туристы также привлекают уличных торговцев, которые, в свою очередь, пропагандируют преступность. Жители не могут спать спокойно, а район становится небезопасным и непригодным для жизни», — говорится в заявлении городских властей.

Кроме запрета на курение марихуаны, муниципалитет Амстердама намерен ужесточить правила продажи алкоголя в районе красных фонарей. В настоящее время продавать зесь спиртное запрещено после 16:00 с четверга по воскресенье, а по новым нормам алкогольную продукцию придётся при этом убирать с прилавков и витрин.

Ранее мэр Амстердама Фемке Халсема в рамках выступления на конгрессе по борьбе с организованной преступностью предложила Европе декриминализовать кокаин и таким образом регулировать рынок, сообщает RT.

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ФОТО: pixabay.com
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