В Московском регионе и Курской области начал действовать запрет на майнинг криптовалюты
15 августа 202602:43
Юлия Савченко
Запрет на майнинг криптовалюты вступает в силу в Москве, Московской области, на отдельных территориях Курской области с 15 августа. Об этом пишет ТАСС.
Ограничения будут действовать до 31 декабря 2032 года.
Ранее правительство России опубликовало постановление о запрете на майнинг в столичном регионе и отдельных курских территориях - восьми муниципальных округах и городе Льгове.
Между тем президент Владимир Путин подписал закон, который создает правовую основу для легального обращения криптовалют в России.
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