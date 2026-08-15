В Московском регионе и Курской области начал действовать запрет на майнинг криптовалюты

Ограничения будут действовать до 31 декабря 2032 года.

Ранее правительство России опубликовало постановление о запрете на майнинг в столичном регионе и отдельных курских территориях - восьми муниципальных округах и городе Льгове.

Между тем президент Владимир Путин подписал закон, который создает правовую основу для легального обращения криптовалют в России.

