В московском метрополитене количество пассажиров в сравнении с прошлой неделей увеличилось на 28%

Количество пассажиров в столичной подземке – по сравнению с прошлой неделей – увеличилось на 28%. Такие данным приводит пресс-служба транспортного комплекса Москвы. Также сообщается, что в наземном транспорте пассажиров стало больше на 21%, на пригородной железной дороге - на 11%, на маршрутах между Москвой и областью - на 44%.

Кроме того, в Дептрансе подчеркнули, что, по данным на утро пятницы, 15 мая, 99% пассажиров столичной подземки надели защитные маски. В перчатках передвигаются 90%.

Напомним, обязательный масочный режим начал действовать в Москве с 12 мая. В магазинах, ТЦ, а также во время поездок на любых видах общественного транспорта и в такси жителям столицы необходимо использовать маски, респираторы и перчатки.