В московском метрополитене количество пассажиров в сравнении с прошлой неделей увеличилось на 28%
Количество пассажиров в столичной подземке – по сравнению с прошлой неделей – увеличилось на 28%. Такие данным приводит пресс-служба транспортного комплекса Москвы. Также сообщается, что в наземном транспорте пассажиров стало больше на 21%, на пригородной железной дороге - на 11%, на маршрутах между Москвой и областью - на 44%.
Кроме того, в Дептрансе подчеркнули, что, по данным на утро пятницы, 15 мая, 99% пассажиров столичной подземки надели защитные маски. В перчатках передвигаются 90%.
Напомним, обязательный масочный режим начал действовать в Москве с 12 мая. В магазинах, ТЦ, а также во время поездок на любых видах общественного транспорта и в такси жителям столицы необходимо использовать маски, респираторы и перчатки.
Ранее НСН сообщала, что стоимость медицинской маски в московском метрополитене ниже средней рыночной цены на 10%. Как пишет ТАСС, об этом рассказала замначальника ГУП «Московский метрополитен» Юлия Темникова. Она подчеркнула, что в розничных магазинах цены на маски колеблются в диапазоне от 30 до 53 рублей. Приобрести это средство защиты в метрополитене можно за 30 рублей, пара перчаток обойдется пассажиру в 20 рублей. При этом, Юлия Темникова уточнила, что для организации продаж метрополитен заключил договор с ООО «КИТ» на реализацию масок по цене 30 рублей за штуку.
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