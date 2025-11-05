В московском метро запустили поезд со Смешариками и Финником

Каждый вагон имеет уникальный дизайн с учетом тематики. Помимо изображения персонажей в оформлении также представлены интересные факты о музыке, экологии и областях науки. Герои расскажут пассажирам об изобретении кукурузных хлопьев и площади самого большого живописного полотна.

Необычный поезд будет курсировать по маршруту до первой половины мая 2026 года.

Ранее ГК «Рики» и Московский транспорт выпустили к Международному дню анимации лимитированную коллекцию карт «Тройка» с героями мультфильмов «Смешарики», «Фиксики», «Финник», «Малышарики» и «Бодо Бородо», напоминает «Радиоточка НСН».

