В московском метро запустили поезд со Смешариками и Финником

По Арбатско-Покровской линии московского метро начал курсировать тематический поезд со Смешариками, Финником и другими героями мультфильмов ГК «Рики».

Каждый вагон имеет уникальный дизайн с учетом тематики. Помимо изображения персонажей в оформлении также представлены интересные факты о музыке, экологии и областях науки. Герои расскажут пассажирам об изобретении кукурузных хлопьев и площади самого большого живописного полотна.

Необычный поезд будет курсировать по маршруту до первой половины мая 2026 года.

Ранее ГК «Рики» и Московский транспорт выпустили к Международному дню анимации лимитированную коллекцию карт «Тройка» с героями мультфильмов «Смешарики», «Фиксики», «Финник», «Малышарики» и «Бодо Бородо», напоминает «Радиоточка НСН».

ФОТО: Дарья Казакова / НСН
ТЕГИ:МультфильмыМетроМосква

