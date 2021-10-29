В московском метро открылись пункты экспресс-тестирования на COVID-19

Бесплатные пункты экспресс-тестирования на коронавирус открылись на пяти станциях метро Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Число пунктов экспресс-тестирования в Москве за неделю выросло до 70

Сдать тест на COVID-19 теперь можно за 15 минут на станциях «Тверская» («Пушкинская»), «Маяковская», «Тургеневская», «Хорошевская», «Третьяковская».

Как отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, услуга пользуется популярностью у горожан. Благодаря экспресс-тестам можно будет выявить заболевание на ранних стадиях, это станет дополнительной защитой для пассажиров московского метро.

Для сдачи экспресс-теста взрослым понадобится паспорт и номер полиса ОМС (при наличии), дети могут пройти тест с родителями, предъявив свидетельство о рождении, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Московское МетроМоскваКоронавирус
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