В московском метро открылись пункты экспресс-тестирования на COVID-19

Сдать тест на COVID-19 теперь можно за 15 минут на станциях «Тверская» («Пушкинская»), «Маяковская», «Тургеневская», «Хорошевская», «Третьяковская».

Как отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, услуга пользуется популярностью у горожан. Благодаря экспресс-тестам можно будет выявить заболевание на ранних стадиях, это станет дополнительной защитой для пассажиров московского метро.

Для сдачи экспресс-теста взрослым понадобится паспорт и номер полиса ОМС (при наличии), дети могут пройти тест с родителями, предъявив свидетельство о рождении, отмечает RT.

