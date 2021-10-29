Число пунктов экспресс-тестирования в Москве за неделю выросло до 70

29 октября в общественных местах столицы открылось 20 новых точек экспресс-тестирования. Теперь их число выросло до 70. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она сообщила, что с помощью экспресс-тестирования в публичных местах Москвы было получено более 2,5 тысяч положительных результатов.

По ее словам, в общей сложности жители столицы сделали более 80 тысяч тестов. Из них, в среднем, 5% - положительные.

«Тест можно сделать быстро и бесплатно, а горожанам, которые получают положительный результат, сразу на месте бесплатно берут ПЦР-тест. И через сутки они получают окончательный результат, представляет ли человек опасность для окружающих», - заметила Ракова.