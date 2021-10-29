Число пунктов экспресс-тестирования в Москве за неделю выросло до 70

29 октября в общественных местах столицы открылось 20 новых точек экспресс-тестирования. Теперь их число выросло до 70. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она сообщила, что с помощью экспресс-тестирования в публичных местах Москвы было получено более 2,5 тысяч положительных результатов.

По ее словам, в общей сложности жители столицы сделали более 80 тысяч тестов. Из них, в среднем, 5% - положительные.

«Тест можно сделать быстро и бесплатно, а горожанам, которые получают положительный результат, сразу на месте бесплатно берут ПЦР-тест. И через сутки они получают окончательный результат, представляет ли человек опасность для окружающих», - заметила Ракова.

«Не менее полугода»: В центре Гамалеи рассказали о сроке действия назальной вакцины

Она добавила, что положительный экспресс-тест подтверждается в 70% случаев.

«Благодаря этому инструменту мы выявили более 2,5 тысячи заболевших коронавирусной инфекцией. Они уже изолировались и начали лечиться, и тем самым мы прерываем цепочку распространения заболевания», — заключила Ракова.

За сутки в России выявлено 40 тысяч 96 новых случаев заражения COVID-19. 1 тысяча 159 пациентов – умерли, 29 тысяч 318 – выздоровели.

По состоянию на 22 октября в России количество вакцинировавшихся первым компонентом составило 53 миллиона 511 тысяч 786, осуществивших полную вакцинацию - 49 миллионов 161 тысяча 150.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВакцинацияВакцина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры