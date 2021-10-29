Число пунктов экспресс-тестирования в Москве за неделю выросло до 70
29 октября в общественных местах столицы открылось 20 новых точек экспресс-тестирования. Теперь их число выросло до 70. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она сообщила, что с помощью экспресс-тестирования в публичных местах Москвы было получено более 2,5 тысяч положительных результатов.
По ее словам, в общей сложности жители столицы сделали более 80 тысяч тестов. Из них, в среднем, 5% - положительные.
«Тест можно сделать быстро и бесплатно, а горожанам, которые получают положительный результат, сразу на месте бесплатно берут ПЦР-тест. И через сутки они получают окончательный результат, представляет ли человек опасность для окружающих», - заметила Ракова.
Она добавила, что положительный экспресс-тест подтверждается в 70% случаев.
«Благодаря этому инструменту мы выявили более 2,5 тысячи заболевших коронавирусной инфекцией. Они уже изолировались и начали лечиться, и тем самым мы прерываем цепочку распространения заболевания», — заключила Ракова.
За сутки в России выявлено 40 тысяч 96 новых случаев заражения COVID-19. 1 тысяча 159 пациентов – умерли, 29 тысяч 318 – выздоровели.
По состоянию на 22 октября в России количество вакцинировавшихся первым компонентом составило 53 миллиона 511 тысяч 786, осуществивших полную вакцинацию - 49 миллионов 161 тысяча 150.
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