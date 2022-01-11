В московском метро не подтвердили информацию об использовании Face Pay для контроля ношения масок
Информация о применении сервиса оплаты проезда по распознаванию лица Face Pay для контроля за соблюдением масочного режима в московском метро не соответствует действительности, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу подземки.
Там отметили, что система не позволяет обеспечить контроль за соблюдением масочного режима. Для этого нужно собирать личные идентификаторы пассажиров — фамилию, имя и отчество, тогда как при регистрации в сервисе Face Pay эти данные не требуются.
В метро подчеркнули, что соблюдают действующее законодательство и используют данные пассажиров, подключенных к Face Pay, только по назначению — для оплаты проезда.
Напомним, ряд сайтов сообщил о том, что имел место случай вынесения штрафа в 3 тыс. руб. за нарушение масочного режима в метро Москвы с помощью сервиса Face Pay.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы продолжать носить маски в транспорте и пользоваться в метро системой Face Pay.
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