В московском метро не подтвердили информацию об использовании Face Pay для контроля ношения масок

Там отметили, что система не позволяет обеспечить контроль за соблюдением масочного режима. Для этого нужно собирать личные идентификаторы пассажиров — фамилию, имя и отчество, тогда как при регистрации в сервисе Face Pay эти данные не требуются.

В метро подчеркнули, что соблюдают действующее законодательство и используют данные пассажиров, подключенных к Face Pay, только по назначению — для оплаты проезда.

Напомним, ряд сайтов сообщил о том, что имел место случай вынесения штрафа в 3 тыс. руб. за нарушение масочного режима в метро Москвы с помощью сервиса Face Pay.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы продолжать носить маски в транспорте и пользоваться в метро системой Face Pay.

