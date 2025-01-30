В Московской области задержали организатора лжеминирований в Костроме

В Московской области был задержан организатор серии ложных сообщений о минированиях в Костроме, сообщает СУСК по Костромской области. Молодой человек признался, что отправил сообщения с целью отомстить своему оппоненту по онлайн-игре.

По данным следствия, в 2023 году в Костроме в государственные и другие организации поступили три ложных сообщения о якобы готовящихся террористических актах. Однако проверки показали, что угрозы не существовало. В прокуратуре Костромской области уточнили, что дело возбуждено по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма в отношении объектов социальной инфраструктуры.