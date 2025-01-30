В Московской области задержали организатора лжеминирований в Костроме
В Московской области был задержан организатор серии ложных сообщений о минированиях в Костроме, сообщает СУСК по Костромской области. Молодой человек признался, что отправил сообщения с целью отомстить своему оппоненту по онлайн-игре.
По данным следствия, в 2023 году в Костроме в государственные и другие организации поступили три ложных сообщения о якобы готовящихся террористических актах. Однако проверки показали, что угрозы не существовало. В прокуратуре Костромской области уточнили, что дело возбуждено по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма в отношении объектов социальной инфраструктуры.
Исполнителем преступлений оказался несовершеннолетний житель Ростовской области. Однако организатором оказался 21-летний житель Московской области. В ходе допроса он сообщил, что его действия были местью оппоненту по компьютерной игре, чьи личные данные использовались при отправке ложных сообщений.
Молодому человеку предъявлены обвинения по нескольким статьям, включая заведомо ложное сообщение об акте терроризма, публичные призывы к террористической деятельности и пропаганду терроризма. Следствие продолжает работу, включая проведение судебных экспертиз и подготовку ходатайства об аресте подозреваемого, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru