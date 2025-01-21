Россиянин получил 8 лет за финансирование терроризма

Первые три года Бобылев проведет в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.

Судом установлено, что Бобылев, будучи противником политических решений, которые принимает российское руководство, и проведения спецоперации России на Украине, переводил деньги украинскому «Легиону “Свобода России”» (признан террористической организацией и запрещен в России), приверженцем которого являлся.

Ранее президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов заявил, что если человек перевел водителю маршрутки на карту деньги, а тот оказался как-то связан с террористами, уголовное дело против пассажира не может быть возбуждено, если следствие не докажет, что пассажир знал, кому переводит средства. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

