Россиянин получил 8 лет за финансирование терроризма
Россиянина Антона Бобылева приговорили к восьми годам лишения свободы, суд признал его виновным в финансировании терроризма. Приговор вынес 2-й Восточный окружной военный суд. Об этом сообщила пресс-служба суда.
Первые три года Бобылев проведет в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.
Судом установлено, что Бобылев, будучи противником политических решений, которые принимает российское руководство, и проведения спецоперации России на Украине, переводил деньги украинскому «Легиону “Свобода России”» (признан террористической организацией и запрещен в России), приверженцем которого являлся.
Ранее президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов заявил, что если человек перевел водителю маршрутки на карту деньги, а тот оказался как-то связан с террористами, уголовное дело против пассажира не может быть возбуждено, если следствие не докажет, что пассажир знал, кому переводит средства. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru