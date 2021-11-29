В Московской области начали создавать выделенки для общественного транспорта

По его словам, такое решение было принято с целью устранения проблемы опаздывающего общественного транспорта, однако пока это пилотный проект.

«Мы не будем это делать везде сразу, необдуманно, а будем двигаться аккуратно. Постараемся найти максимально умные решения», – заключил глава региона.

Воробьёв уточнил, что внедрение выделенных полос стартовало в Одинцове и Химках, сообщает «Радио 1».

Первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова, в свою очередь, добавила, что выделенные полосы появятся в 22 городских округах на 50 проблемных маршрутах, в том числе в Мытищах, Долгопрудном, Солнечногорске, Ленинском и Одинцовском городских округах.

Ранее депутаты Мосгордумы поддержали введение экспериментального правового режима в Москве для тестирования беспилотного транспорта.

