В Московской области начали создавать выделенки для общественного транспорта
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что движение пассажирских автобусов в регионе начали переводить на выделенные полосы.
По его словам, такое решение было принято с целью устранения проблемы опаздывающего общественного транспорта, однако пока это пилотный проект.
«Мы не будем это делать везде сразу, необдуманно, а будем двигаться аккуратно. Постараемся найти максимально умные решения», – заключил глава региона.
Воробьёв уточнил, что внедрение выделенных полос стартовало в Одинцове и Химках, сообщает «Радио 1».
Первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова, в свою очередь, добавила, что выделенные полосы появятся в 22 городских округах на 50 проблемных маршрутах, в том числе в Мытищах, Долгопрудном, Солнечногорске, Ленинском и Одинцовском городских округах.
Ранее депутаты Мосгордумы поддержали введение экспериментального правового режима в Москве для тестирования беспилотного транспорта.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,6 млн+33 860 / сут.
Умерли
274 тыс.+1 209 / сут.
Выздоровели
8,3 млн+27 700 / сут.
- В Московской области начали создавать выделенки для общественного транспорта
- Стартовала разработка «Спутника V» для борьбы с новым штаммом COVID-19
- Гаджиев заявил, что намерен организовать поединок Дацика с Вагабовым
- Центробанк применит жёсткую политику для сдерживания инфляции
- Боярский прокомментировал задержания болельщиков после матча ЦСКА — «Зенит»
- СМИ: Джек Дорси уходит с поста гендиректора Twitter
- Лукашенко заявил, что Запад использует мигрантов для сдерживания белорусской армии
- Число жертв урагана в Стамбуле достигло четырёх
- Прокурор запросил для экс-схиигумена Сергия четыре года колонии
- Пьяный всадник с шашкой прискакал за хлебом в магазин в Курской области. Видео
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru