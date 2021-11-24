Депутаты МГД дали зеленый свет беспилотным автомобилям на дорогах Москвы

Депутаты Мосгордумы поддержали введение экспериментального правового режима в Москве для тестирования беспилотного транспорта. Соответствующее протокольное решение было принято депутатами столичного парламента в ходе пленарного заседания в среду.

«Направить настоящее протокольное решение в правительство Москвы», - зачитал текст решения зампредседателя Мосгордумы Степан Орлов.

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Большинство депутатов столичного парламента поддержали решение. Как пояснил в ходе заседания председатель городского парламента Алексей Шапошников, согласно действующему законодательству, подготовка правительством Москвы заключения о возможности проведения эксперимента должна происходить с учетом позиции органа законодательной власти субъекта РФ.

Ранее Министерством транспорта РФ был подготовлен законопроект, закрепляющий правила эксплуатации для беспилотных автомобилей, передвигающихся по дорогам без участия водителя. Также в России проводится эксперимент по опытной эксплуатации высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) на дорогах общего пользования.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:Тестирование АвтомобильМосква
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