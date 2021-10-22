Кристовский: Я мечтал стать водителем автобуса

Владимир Кристовский: «Ура, друзья! Я поздравляю всех участников экспедиции с успешным возвращением домой. Это невероятно круто! Первый в мире космический киноэкипаж – НАШ! Я к сожалению, никогда не мечтал стать космонавтом. Я мечтал стать водителем автобуса, им я и стал. Пришлось купить автобус, чтобы возить многочисленное потомство, а также кроссовые мотоциклы. В общем, еще раз поздравляю и радуюсь за наших ребят со свей страной!» - поздравил он.

