Кристовский: Я мечтал стать водителем автобуса
Солист группы Uma2rman Владимир Кристовский специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В России рекордно подорожала овсянка
Розничная цена на хлопья овса рекордно выросла, второй месяц подряд стоимость превышает 80 рублей за килограмм.
Владимир Кристовский: «Дорогие мои, у нас дорожает все подряд. И даже странно было бы, если бы овсянка никак не прореагировала бы на рост цен всего остального», - отметил музыкант.
Первый в мире космический киноэкипаж вернулся на Землю.
Первый в мире космический киноэкипаж — актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, а также космонавт Олег Новицкий вернулись на Землю. Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-18" приземлился в Казахстане, в 148 километрах юго-восточнее города Жезказган.
Владимир Кристовский: «Ура, друзья! Я поздравляю всех участников экспедиции с успешным возвращением домой. Это невероятно круто! Первый в мире космический киноэкипаж – НАШ! Я к сожалению, никогда не мечтал стать космонавтом. Я мечтал стать водителем автобуса, им я и стал. Пришлось купить автобус, чтобы возить многочисленное потомство, а также кроссовые мотоциклы. В общем, еще раз поздравляю и радуюсь за наших ребят со свей страной!» - поздравил он.
Фильм "Веном-2" снова возглавил прокат в России и СНГ по итогам выходных
Блокбастер "Веном 2: Да будет Карнаж" снова возглавил кинопрокат в России и СНГ со сборами 199,2 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным
Владимир Кристовский: «Фильм "Веном-2" надо бы посмотреть. Мне дети предлагали. Они спросили: «Ты смотрел «Веном»» Я сказал: «Конечно, нет. Мне некогда смотреть «Веном» и я вообще не знаю, что это». Они посмотрели на меня презрительно и отвернулись. Но видимо фильм хороший, надо идти в кино», - добавил артист.
ИМИ занялся ментальным здоровьем музыкантов вместе с психиатрами
Издание рассказывает о том, как распознать ментальные расстройства и куда обратиться за помощью. Кроме того, оно предлагает профессиональные советы для ситуаций, которые можно проработать самостоятельно: к примеру, как реагировать на негатив в интернете, как преодолеть творческий кризис и эмоциональное выгорание и что делать, если родные и близкие не поддерживают ваш выбор стать музыкантом.
Владимир Кристовский: «Тут же появилось желание обратиться в ИМИ за помощью прямо сейчас, друзья! Дайте телефон ИМИ, я позвоню им», - сыронизировал собеседник НСН.
В Италии нашли произведения искусства, созданные в каменном веке
В итальянской пещере Романелли нашли произведения искусства, созданные в каменном веке.
Владимир Кристовский: «Когда-то древние люди сидели в романтической пещере Романелли, подумали, а не создать ли им какой-нибудь шедевр каменного века? И создали, и он дошел до наших дней. С чем я вас всех и поздравляю», - сказал он.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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