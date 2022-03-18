В московских Лужниках начался концерт в честь годовщины присоединения Крыма
На стадионе Лужники начался митинг-концерт «Крымская весна», который был организован Общественной палатой.
Ежегодное мероприятие проводится 18 марта, однако сегодня организаторы заявили, что его целью также будет поддержка военной операции российский войск на Украине.
Telegram-канал «На видео видно» передает, что места на трибунах стадиона заняли активисты организации «Молодая гвардия Единой России». Они машут флагами по команде куратора.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что решение о вхождении Крыма в состав РФ было правильным и своевременным.
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