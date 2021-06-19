В Московских больницах количество коек для пациентов с COVID-19 увеличат до 24 тысяч

«К настоящему моменту в столице развёрнуто почти 17 тыс. коек. Приём пациентов с COVID-19 ведут 16 городских стационаров, две детские больницы, пять резервных госпиталей, а также родеры на территориях восьми городских больниц. За ближайшие две недели при необходимости фонд планируем нарастить до 24 тысяч», — цитирует заявление заммэра сайт мэра Москвы.

Дополнительные койки планируют развернуть в московских многопрофильных клиниках и федеральных центрах. Весь список медучреждений опубликован на сайте главы столицы.

Напомним, 21.06.2021 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: Неизбежная вакцинация. Свобода выбора или коллективный иммунитет?

