В Московских больницах количество коек для пациентов с COVID-19 увеличат до 24 тысяч
До 24 тысяч увеличат количество коек для больных COVID-19 в московских медучреждениях.
Об этом сообщила заместитель мэра столицы страны по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«К настоящему моменту в столице развёрнуто почти 17 тыс. коек. Приём пациентов с COVID-19 ведут 16 городских стационаров, две детские больницы, пять резервных госпиталей, а также родеры на территориях восьми городских больниц. За ближайшие две недели при необходимости фонд планируем нарастить до 24 тысяч», — цитирует заявление заммэра сайт мэра Москвы.
Дополнительные койки планируют развернуть в московских многопрофильных клиниках и федеральных центрах. Весь список медучреждений опубликован на сайте главы столицы.
Напомним, 21.06.2021 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: Неизбежная вакцинация. Свобода выбора или коллективный иммунитет?
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