В Москве возбудили более 20 уголовных дел за подделку COVID-сертификатов
Более 20 уголовных дел возбудили в Москве из-за поддельных сертификатов вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД России по Москве.
Отмечается, что проверки по выявлению фиктивных документов проводят сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции столичного главка МВД РФ вместе c коллегами из окружных подразделений.
«В настоящее время возбуждено 24 уголовных дела, из которых 23 - по статье 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков", 1 – по статье 159 УК РФ "Мошенничество". Из них 3 уголовных дела направлены в суд», — сообщает ведомство.
Как сообщает пресс-служба столичного управления МВД, правоохранители установили факты продажи фиктивных документов в Северном, Северо-Восточном и Юго-Восточном административных округах Москвы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru