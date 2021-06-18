В Москве возбудили более 20 уголовных дел за подделку COVID-сертификатов

Отмечается, что проверки по выявлению фиктивных документов проводят сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции столичного главка МВД РФ вместе c коллегами из окружных подразделений.

«В настоящее время возбуждено 24 уголовных дела, из которых 23 - по статье 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков", 1 – по статье 159 УК РФ "Мошенничество". Из них 3 уголовных дела направлены в суд», — сообщает ведомство.

Как сообщает пресс-служба столичного управления МВД, правоохранители установили факты продажи фиктивных документов в Северном, Северо-Восточном и Юго-Восточном административных округах Москвы.

