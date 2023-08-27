В московских аэропортах задержали или отменили 20 рейсов из-за сильного тумана

Около 20 рейсов задержаны либо отменены в московских аэропортах из-за сильного тумана, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на «Яндекс.Расписание».

В аэропортах Внуково и Домодедово действуют ограничения на вылет и прилет

Во Внуково задержаны шесть рейсов и еще три отменены, в Домодедово — три рейса задержаны, один отменен. В Шереметьево задержаны три рейса.

Ранее неизвестный сообщил о минировании челябинского аэропорта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН//Екатерина Галайда-Перера
ТЕГИ:МоскваАэропортыШереметьевоВнуково АэропортДомодедово

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