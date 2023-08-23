Неизвестный сообщил о минировании челябинского аэропорта

Отмечается, что самолет приземлился в челябинском аэропорту около 13:09 по московскому времени. Одновременно с этим поступило сообщение от неизвестного гражданина о том, что помещение аэропорта заминировано.

Сейчас место происшествия обследуют экстренные службы, а пассажиры продолжают ждать высадку из лайнера.

Ранее все московские торговые центры получили анонимные сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

