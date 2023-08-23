Неизвестный сообщил о минировании челябинского аэропорта
Пассажиров рейса SU 1420 Москва — Челябинск не выпускают из лайнера Boeing 737-800 на протяжении часа из-за сообщений о том, что воздушная гавань заминирована. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что самолет приземлился в челябинском аэропорту около 13:09 по московскому времени. Одновременно с этим поступило сообщение от неизвестного гражданина о том, что помещение аэропорта заминировано.
Сейчас место происшествия обследуют экстренные службы, а пассажиры продолжают ждать высадку из лайнера.
Ранее все московские торговые центры получили анонимные сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru